По сравнению с прошлым годом сократилось число плановых мест по I группе - ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В этом году количество плановых мест по I группе специальностей снизилось на 1,96 процента по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, число специальностей снизилось на 299.
"В этом году есть и новые специальности, однако отсутствуют некоторые специальности, которые были в прошлом", - сказала Малейка Аббасзаде.
Она добавила, что по I группе 15 373 человека набрали более 150 баллов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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