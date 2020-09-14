По сравнению с прошлым годом сократилось число плановых мест по I группе - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году количество плановых мест по I группе специальностей снизилось на 1,96 процента по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, число специальностей снизилось на 299.

"В этом году есть и новые специальности, однако отсутствуют некоторые специальности, которые были в прошлом", - сказала Малейка Аббасзаде.

Она добавила, что по I группе 15 373 человека набрали более 150 баллов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)