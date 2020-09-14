В школах ношение маски является обязательным — Управление образования Баку

БАКУ /Trend/ - Во ходе рабочего процесса в школах в обязательном порядке следует пользоваться медицинской маской, лицевым щитком и другими защитными средствами.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.

По его словам, между отдельными лицами (учащимися, педагогами и т.д.) в учебных заведениях следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Если во время работы будет установлено, что температура тела преподавателя составляет 37,1 ° С и выше, либо наблюдаются какие-либо симптомы заболевания (кашель, потеря вкуса, обоняния, вялость, усталость), то неотложно принимаются надлежащие меры.

Лицам с COVID-19, не имеющим соответствующей справки о негативном результате теста на коронавирус в течение последних 48 часов, излечившимся от заболевания(у которых с даты последнего негативного результата теста на COVID-19 не прошли требуемые 14 дней, а также находящиеся в режиме самоизоляции ввиду контактирования с больными коронавирусом) не разрешается выходить на работу.

Тагиев добавил, что в зависимости от количества учеников, в соответствии с утвержденным графиком занятия проводятся по принципу очередности начиная с восьми часов утра. Академический час дошкольного образования составляет 30, а по начального и общего образования - 45 минут.

В обучении применяется метод чередования, между сменами делается часовой перерыв для уборки и дезинфекции учебных помещений, коридоров и санитарных помещений.

Перемены между уроками определяются не менее 10 минут. Во время перемен максимально обеспечивается пребывание учеников на свежем воздухе. Во избежание скопления в коридорах и во дворе учебного заведения время перемен регулируется по специальному графику.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)