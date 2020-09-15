"День знаний" в школьных фотографиях

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией в этом году "День знаний" в Азербайджане прошел по другому.

В этом году не было той привычной торжественности и радости, к которой мы привыкли в "День знаний".

Каждый год 15 сентября во дворе школ дети радовались началу учебного года, но в этот раз картина была иной.

Фотокорреспондент Trend постарался передать сегодняшние эмоции в фотографиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев.)