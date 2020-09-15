Численность населения Азербайджана продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения Азербайджана по состоянию на 1 августа 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Численность населения, увеличившись с начала года на 33 514 человек (0,3%), на 1 августа 2020 года составила 10 100 622 человека.

Отмечается, что 52,8% - городские жители, 47,2% - сельские, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

Плотность населения на 1 кв.км. составляет 117 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)