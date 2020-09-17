Увеличено число плановых мест по V группе специальностей в вузах Азербайджана — ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - В этом году расширен план приема по V группе специальностей вузов Азербайджана.

Об этом сказал заведующий отделом проверочных, измерительных материалов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Натиг Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в прошлом году по этой группе было выделено 3581 плановое место : "В этом году плановые места увеличены на 133 места, и их стало 3 714".

Алиев добавил, что отмена экзаменов по способностям по ряду специальностей этой группы повысила к ней интерес.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )