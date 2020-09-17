Минздрав Азербайджана выплатил срочные надбавки борющимся с коронавирусом врачам

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджана от 25 марта 2020 года №112 "Об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)" медработникам выплачены срочные надбавки к зарплате за июль.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, 933 работникам медучреждений при Минздраве выплачено 1,36 миллиона манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада) надбавок. Это работники, которые обслуживали больных коронавирусом в Учебно-терапевтической и Учебно-хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета, Бакинском центре здоровья, Республиканской психиатрической больнице.

Согласно информации, 166 работникам медучреждений при Минздраве выплачено 298 тысяч манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада). Это работники Центра контроля над особо опасными заболеваниями и его региональных отделений, а также Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, которые были заняты лабораторным обследованием биологических мазков.

Помимо этого, 1 076 работникам медучреждений при министерстве выплачено 755 тысяч манатов (в трёхкратном размере месячного должностного оклада). Это были врачи, средний медицинский персонал Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, Центра дезинфекции Баку, Центра санитарного карантина, осуществляющие медико-профилактическую работу, а также дезинфекторы и другие работники.

Срочные надбавки к зарплате вышеотмеченных работников были выплачены в соответствии с периодом, в течение которого они были привлечены к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министерство приступает к выплате срочных надбавок за август в соответствии со списками, направленными государственными медицинскими учреждениями.

(Текст: Турал Гараджаев)