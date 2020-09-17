В Азербайджане обсуждается законопроект "Об охране нематериального культурного наследия"
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо подготовить и принять законопроект "Об охране нематериального культурного наследия"
Об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по культуре сказал первый замминистра культуры, временно исполняющий обязанности (врио) министра культуры Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, министерство культуры готово сотрудничать в этой сфере с Милли Меджлисом.
В свою очередь председатель Комитета Ганира Пашаева добавила, что в связи с этим вопросом будет создана Рабочая группа.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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