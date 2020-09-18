В Азербайджане завершаются экзамены по способностям в V группу специальностей

БАКУ /Trend/ - По информации, по состоянию на сегодня 10:00 часов, по I группе специальностей подтверждено 14 627 электронных заявлений, по II группе - 9 862, по III группе - 14 554, по IV группе - 3 604, всего 42 647 электронных заявлений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня завершаются экзамены по способностям в V группе специальностей, пока подтверждено 16 199 заявлений. До конца выбора специальностей осталось 2 дня, он будет осуществляться до 23:59 20 сентября.

В конкурсе смогут участвовать только лица подтвердившие электронные заявления.

(Текст: Кямаля Сеидова.)