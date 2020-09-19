В Азербайджане выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177, скончались два человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 39 042 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 601, скончались 574 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 867 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 722, в целом – 1 047 906 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)