В Азербайджане выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177 человек

Общество 19 сентября 2020 17:07 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177, скончались два человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 39 042 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 601, скончались 574 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 867 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 722, в целом – 1 047 906 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Азербайджане выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177 человек - Gallery Image
В Азербайджане выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177 человек - Gallery Thumbnail
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