В Азербайджане выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 148 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 177, скончались два человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 39 042 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 601, скончались 574 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 867 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 722, в целом – 1 047 906 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так будет еще долгие годы
В прифронтовой зоне Азербайджана создаются малые хозяйства для семей, привлеченных к программе самозанятости (ФОТО)
Использующие Тофига Ягублу в своих политических целях до конца пытались манипулировать ситуацией вокруг него - депутат
На газоконденсатном месторождении «Шуртан» началась промышленная добыча природного газа и газового конденсата
Режиссер Baku Media Center Фуад Гулиев стал победителем Международного фестиваля туристического кино
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» (ФОТО)
Азербайджанская армия полностью готова к пресечению любых провокаций противника и решительным ответным действиям - министр обороны
СГБ Азербайджана прокомментировала информацию о списке граждан, распространившуюся на ряде сайтов и в соцсетях
Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу стало крахом сил, пытавшихся политизировать события вокруг него - эксперт