В Азербайджане проводится выбор специальностей для поступающих в резидентуру
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 21 по 25 сентября проводит выбор специальностей для кандидатов, желающих поступить в резидентуру, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр (ГЭЦ).
Выбор специальностей осуществляется по ссылке eservices.dim.gov.az/erizerez/ixtisas1
К нему допускаются кандидаты, выполнившие условия конкурса - набравшие на экзамене по предметам специальности 50 и выше баллов.
В третьем выпуске журнала «Резидентура» размещена информация о выборе специальностей, инструкции о подтверждении, образец формы выбора специальности, о плановых местах и т.д.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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