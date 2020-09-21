Завтра в Баку до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 22 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер юго-восточный, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 18-20, днем 23-25 градусов, атмосферное давление выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана во вторник в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах пройдут грозовые дожди, есть вероятность выпадения града. Ожидается восточный ветер.

Максимальная температура воздуха ночью 16-20, днем 23-28, в горах ночью 6-11, днем 13-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)