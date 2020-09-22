В Осло открылась азербайджанская школа им. Низами Гянджеви (ФОТО)

Общество 22 сентября 2020 10:20 (UTC+04:00)
В Осло открылась азербайджанская школа им. Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Норвегии - Осло открылась азербайджанская школа имени Низами Гянджеви, которая будут функционировать по выходным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Проект инициирован Молодежной организацией азербайджанцев Норвегии (NAYO), руководителем Дома Азербайджана в Осло, координатором по Норвегии Координационного совета азербайджанцев Скандинавии Рамилем Алиевым.

В церемонии открытия школы приняли участие члены азербайджанской общины в Норвегии, ученический и преподавательский состав, родители.

В мероприятии выступили Рамиль Алиев, учительница азербайджанского языка Арзу Рзаева, родитель Халил Алвани, поздравившие учащихся и родителей с этим событием, имеющим большое значение в жизни азербайджанской общины, подчеркнув, что каждый соотечественник, проживающий за рубежом, в частности, дети, обязаны изучать азербайджанский язык.

Отметим, что в школе планируется обучение 12 детей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)

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