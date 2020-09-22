Экипажи бронетехники ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и других боевых машин совершенствуют боевые навыки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, на учебных точках общевойскового полигона личный состав из числа экипажей бронетехники отрабатывает нормативы по огневой подготовке.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности личного состава, а также совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.

(Текст: Турал Гараджаев)