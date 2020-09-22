В Азербайджане заработала рабочая группа по устранению случаев проживания без гражданства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в формате онлайн состоялось первое заседание "Рабочей группы по вопросам безгражданства", деятельность которой координируется Государственной миграционной службой.

Как сообщили во вторник Trend в Госслужбе, в состав группы вошли представители министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, уполномоченной по правам человека и офиса УВКБ ООН в Азербайджане.

Выступив на заседании начальник управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы III степени Рза Талыбов проинформировал участников заседания о целях рабочей группы, созданной по поручению Кабинета министров Азербайджана, и работе, проделанной в связи с сокращением случаев безгражданства. Он выразил уверенность в том, что рабочая группа примет необходимые меры для выявления и оформления в стране лиц, находящихся в состоянии безгражданства.

На онлайн-мероприятии с презентацией на тему "Безгражданство" также выступил заведующий правовым отделом Представительства УВКБ ООН в Азербайджане Октавиан Мохореа.

Далее состоялись обсуждения касательно устранения случаев безгражданства, а также необходимых мер для повышения осведомленности в данном направлении. Далее был рассмотрен проект правил деятельности рабочей группы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)