Первый музей горских евреев в Азербайджане в центре внимания израильских СМИ

БАКУ /Trend/ - На израильском новостном сайте Haaretz опубликована статья о первом музее горских евреев в Губинском районе Азербайджана.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, автором статьи является израильский журналист, корреспондент газеты Washington Diplomat и Еврейского телеграфного агентства Ларри Люкснер.

В статье отмечается, что музей расположен в отреставрированной синагоге Кархог в Красной слободе в Губе. В нем можно ознакомиться с экспонатами, отражающими культуру горских евреев, в том числе национальными костюмами, предметами быта, рукописями, книгами и другими экспонатами. Существование этого музея является еще одним свидетельством уважительного отношения в Азербайджане к универсальным и мультикультуральным ценностям, приверженности идеям гуманизма, пишет автор.

Напомним, что Ларри Люкснер в декабре 2019 года побывал в Азербайджане по приглашению и при организационной поддержке Госкомитета, посетил Красную слободу и Губинский мемориальный комплекс геноцида. По итогам его поездки в газете Washington Diplomat и на новостном сайте The Times of Israel была опубликована статья о Губинском мемориальном комплексе геноцида и вынужденных переселенцах.

(Текст: Турал Гараджаев)