Минобразования огласило актуальную статистику заражения COVİD-19 в азербайджанских школах

БАКУ /Trend/ - Министерство образования огласило актуальную статистику заражения COVİD-19 в азербайджанских школах.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня у 94 учеников и двух работников образования была зафиксирована температура тела выше 37 градусов. Коронавирус выявлен у 19 учащихся и трех работников. На удаленное обучение переведено три класса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)