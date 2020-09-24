В Азербайджане выявлено 162 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 133 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 162 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 133, скончался один человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 686 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 255, скончались 581 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 850 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 618, в целом – 1 080 873 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)