В Азербайджане завершается выбор специальности в медрезидентуру

БАКУ /Trend/ - Кандидаты, желающие поступить в медицинскую резидентуру, должны сегодня до 23:59 часов выбрать специальность, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня по состоянию на 09:45 заявления подтвердили 368 человек (342 - по азербайджанскому сектору и 26 - по русскому сектору).

К выбору специальности допускаются кандидаты, набравшие 50 и выше баллов в экзамене по предметам специальности.

(Текст: Кямаля Сеидова.)