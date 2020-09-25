В Азербайджане завершается выбор специальности в медрезидентуру

Общество 25 сентября 2020 11:09 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершается выбор специальности в медрезидентуру

БАКУ /Trend/ - Кандидаты, желающие поступить в медицинскую резидентуру, должны сегодня до 23:59 часов выбрать специальность, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня по состоянию на 09:45 заявления подтвердили 368 человек (342 - по азербайджанскому сектору и 26 - по русскому сектору).

К выбору специальности допускаются кандидаты, набравшие 50 и выше баллов в экзамене по предметам специальности.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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