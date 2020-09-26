В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу директоров школ

БАКУ /Trend/ - В этом году на конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных школ будет вынесено 552 вакантных места, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.

Конкурс стартует 28 сентября.

Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, в процессе электронной регистрации должны до 23:59 часов 2 октября внести соответствующую информацию и загрузить необходимые документы, и после выбора вакантных мест подтвердить свои заявления.

С вакантными местами и другой необходимой информацией можно ознакомиться здесь

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)