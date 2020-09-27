Министерство: В Азербайджане ограничен доступ в интернет
БАКУ /Trend/ - Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет в Азербайджане ограничен.
Как сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, Минсвязи вводит ограничения на использование интернета по всей стране.
"Мы надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание по поводу введения ограничений, которые могут возникнуть в связи с интернетом в конфликтной ситуации", - говорится в сообщении министерства.
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