Министерство: В Азербайджане ограничен доступ в интернет

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет в Азербайджане ограничен.

Как сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, Минсвязи вводит ограничения на использование интернета по всей стране.

"Мы надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание по поводу введения ограничений, которые могут возникнуть в связи с интернетом в конфликтной ситуации", - говорится в сообщении министерства.