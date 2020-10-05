Армяне распространили очередную звукозапись провокационного характера (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ответ на армянские провокации и нападения, Азербайджанская армия проводит контрнаступательные операции, в результате которых освобожден от оккупации ряд наших территорий. Понесшие большие потери, проигравшие на поле боя и находящиеся в панике армяне, распространяют в социальных сетях очередную провокационную аудиозапись.

Как передает в понедельник Trend, в аудиозаписи от жителей Баку и регионов требуется покинуть населенные пункты.

Призываем не верить таким "фейковым" публикациям, а доверять только официальной информации государственных структур.