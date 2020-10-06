Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Агстафы и его заместителя

БАКУ / Trend/ - Решением Сабаильского районного суда срок ареста бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова продлен на 3 месяца, сообщает во вторник Trend.

На процессе, под председательством судьи Рены Гафаровой, было рассмотрено представление следственного органа в данной связи.

Решением суда срок ареста Гулиева и Татарова продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что бывший глава Исполнительной власти и его заместитель были задержаны в ходе спецоперации, проведенной в декабре прошлого года Службой государственной безопасности.

В ходе осмотра их кабинетов были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для дела доказательства.

Гулиев и другие были задержаны СГБ в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повторного получения взятки в крупных размерах, присвоения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)