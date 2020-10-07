В Азербайджане коронавирусом заразились еще 12 учеников

БАКУ /Trend/ - Министерство образования распространило последнюю информацию о ситуации в связи с коронавирусом в средних школах.

Как сообщили в среду Trend, седьмого октября у шести учеников и одного работника общеобразовательных школ была зафиксирована температура тела выше 37 градусов.

Коронавирусом инфицировались еще 12 учащихся и 2 работника.

На дистанционное обучение были переведены три класса.

В целом на удаленное обучение до сих пор переведены две школы и 27 классов.

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