В Азербайджане коронавирусом заразились еще 12 учеников
Общество 7 октября 2020 17:55 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Министерство образования распространило последнюю информацию о ситуации в связи с коронавирусом в средних школах.
Как сообщили в среду Trend, седьмого октября у шести учеников и одного работника общеобразовательных школ была зафиксирована температура тела выше 37 градусов.
Коронавирусом инфицировались еще 12 учащихся и 2 работника.
На дистанционное обучение были переведены три класса.
В целом на удаленное обучение до сих пор переведены две школы и 27 классов.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь Турция и Россия могут реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации Политика 18:46
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) Общество 18:42
Президент Ильхам Алиев: Армянский премьер-министр надоел мировым лидерам своими телефонными звонками Политика 18:36
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим Политика 18:33
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту Политика 18:20
Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Нагорно-карабахский конфликт 18:18
Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда Армения терпит поражение на поле боя, она прибегает к подлым действиям Политика 18:18
Эвакуированная с освобожденных территорий армянская женщина: В Азербайджане со мной обращаются хорошо (ФОТО) Политика 17:59
Лезгины Дагестана - творческие деятели поддержали Азербайджан против армянских агрессоров (ФОТО) Социум 17:56
Коллектив Дворца Гейдара Алиева поддержал ВС Азербайджана – за освобождение наших земель от оккупации Культура 17:51
Оглашены доходы компаний, занимающихся незаконным предпринимательством на оккупированных территориях Азербайджана Политика 17:18
Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пожертвовало средства в Фонд помощи вооруженным силам Политика 17:17
В Каире проведены переговоры о создании в Узбекистане совместного с египетским бизнесом мебельного производства Узбекистан 16:53
Госкомитет: Разрушение исторических памятников Азербайджана — агрессия Армении против общечеловеческой культуры Нагорно-карабахский конфликт 16:45
Армения занимается "героическим возвращением" утраченных позиций в виртуальном мире - Минобороны Азербайджана Политика 16:42
От брата и сестры - посвящается славным воинам Азербайджана в борьбе с армянскими агрессорами (ВИДЕО) Культура 16:34
Опубликованы данные по активности России на товарно-сырьевой бирже Туркменистана в сентябре Бизнес 16:29
Ставший известным в социальных сетях гянджинец был командиром Гянджинского батальона (ФОТО) Общество 16:08
МЧС Азербайджана: В результате армянских обстрелов сгорел 21 дом, 20 хозяйств и другая гражданская инфраструктура (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:58
Коллектив Национального музея искусств поддержал ВС Азербайджана - сердце каждого гражданина бьется в унисон с Родиной Культура 15:57
В Азербайджане выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, 145 человек выздоровели Общество 15:42
Самуэль Клигер: Восстановление Азербайджаном контроля над своими территориями пойдет на пользу и азербайджанскому, и армянскому народам Нагорно-карабахский конфликт 15:37
Настоящая катастрофа в Армении начнется через неделю - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Минэнерго: В сентябре Азербайджан ежедневно добывал более 580 тыс. баррелей сырой нефти Энергетика 15:23
Обнародована активность по продажам жаккардовых махровых изделий на бирже Туркменистана за сентябрь Бизнес 15:07
Родина зовет! - солист Академии Ла Скала представил композицию в поддержку армии Азербайджана (ВИДЕО) Культура 15:06
Азербайджан не нуждается в украинских добровольцах для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 15:05
ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:57
Омбудсмен Азербайджана призвала страны мира жестко отреагировать на обстрел нефтепровода со стороны Армении Политика 14:54
Православные христиане Азербайджана участвуют в освободительной войне против армянских оккупантов – Протоиерей Константин Поминов Социум 14:52
Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ Нагорно-карабахский конфликт 14:51
Турецкое месторождение "Туна-1" может стать дополнительным источником для "Южного газового коридора" Энергетика 14:19
Минкультуры Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с обстрелом ВС Армении мирных жителей Социум 14:14
Армения вновь измышляет небылицы, чтобы скрыть свои военные неудачи — полковник запаса Нагорно-карабахский конфликт 14:11
Сотрудники Aviation Services Group (ASG) перечислили из зарплаты средства в Фонд помощи ВС Азербайджана Экономика 13:59
В январе-августе через порты Турции было перевезено свыше 119 тыс. тонн непереработанной серы Турция 13:59
Сванте Корнелл: Бомбардировка азербайджанских городов - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой по территории Армении Нагорно-карабахский конфликт 13:58
Руфиз Хафизоглу в эфире "Аль-Джазира": Армения берет на прицел гражданских лиц (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:57
Кадры видеосъемки из освобожденного от оккупации села Шейбей Джабраильского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:54
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию Общество 13:49
В генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:42
Христиане Кавказа - удины вместе с Азербайджаном в деле борьбы за освобождение Карабаха от оккупации (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:36
Я русский, с гордостью называю себя азербайджанцем! Мы все готовы защищать нашу землю до последней капли крови - заслуженный артист Юрий Лобачев Социум 13:24
Генпрокуратура Азербайджана: Снарядом, выпущенным ВС Армении, убита 75-летняя женщина Происшествия 13:16
Энергетическая хартия приветствует работу по транзиту энергоносителей под председательством Туркменистана Энергетика 13:08
Путин: У нас перед Арменией есть обязательства в рамках ОДКБ, но боевые действия ведутся не на территории Армении Нагорно-карабахский конфликт 12:56
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:24
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIII Евразийского экономического саммита Политика 12:17
Армения обнародовала новый список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 12:11