Фархад Бадалбейли: Мы обязательно увидим, как под торжественные звуки Государственного Гимна Азербайджана будет водружено знамя победы в Шуше

БАКУ/Trend - Народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли профессор Фархад Бадалбейли сделал обращение к соотечественникам.

Как сообщили Trend в пресс-службе Бакинской музыкальной академии, в обращении говорится:

"Дорогие соотечественники! Дорогие друзья Азербайджана!

Сегодня азербайджанский народ переживает славные страницы своей истории. Мы, азербайджанцы, после стольких лет боли, страданий, трагических событий, тяжелых потерь, возвращаем свои исконные земли, восстанавливаем территориальную целостность нашей прекрасной Родины, нашего суверенного и независимого Азербайджана!

Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан!» будут золотыми буквами вписаны в нашу историю. Потому что война, которую ведет азербайджанский народ под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева – это справедливая война, это Отечественная война, которая ведется на территории Азербайджана и имеет цель возвращение оккупированных армянскими агрессорами исконных азербайджанских земель.

Наша доблестная армия, храбро сражаясь на линии фронта, демонстрирует всему миру мощь и силу Азербайджанского Государства. Часть территорий нашей родной земли уже очищена от армянских захватчиков. Это действительно праздник «со слезами на глазах». Особенно для нас, представителей музыкальной общественности, уроженцев благодатного Карабаха. Почти 30 лет мы были лишены родной земли, нашей Шуши, которую справедливо называют колыбелью музыкальной культуры. Ведь именно в Шуше находятся дома-музеи Хуршидбану Натаван, Самед бека Мехмандарова, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Мир Мохсуна Навваба. Шуша – город наших предков, Шуша - город, с которым связано множество светлых воспоминаний, Шуша – наша печаль, Шуша – наша боль!

О чем мечтаем мы, музыканты, деятели искусства и культуры, в эти непростые для нашей страны дни? Конечно, самое заветное желание каждого из нас — освобождение оккупированных армянами земель. Мы свято верим, что справедливость восторжествует и знамя победы будет развеваться в Шуше под героические звуки музыки Узеир бека. Мы вернем Шуше ее великую школу музыкантов и исполнителей, восстановив ее право называться «колыбелью» азербайджанских музыкальных талантов.

«Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы». Эти слова Первого Вице-Президента Азербайджана Мехрибан Алиевой адресованы сегодня всем жителям нашей Родины. Каждый из нас по мере сил должен вести борьбу – ведь культурно-информационный фронт также требует боевого духа и соответствующей подготовленности.

Мы, деятели культуры и искусства, поддерживаем и приветствуем Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в его желании и твердом намерении вернуть исконные земли Азербайджану. Со своей стороны считаем своим святым долгом принять участие в борьбе на информационном фронте, где мы просто обязаны донести до всего мира сведения об оккупационной политике Армении, о варварски разрушенных домах, об убитых мирных жителях, об уничтоженных памятниках культуры.

Наше дело правое и победа будет за нами! Наша доблестная армия во главе с Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым победоносно идет вперед!!! Да, у нас, к сожалению, есть потери. Гибнут наши героические солдаты, обстрелам подвергаются города и мирные жители. Но подвиги славных азербайджанских воинов-патриотов не напрасны. Захватчики будут изгнаны с наших законных территорий и мы, наконец, сможем увидеть родные края, сможем припасть к своей земле. Мы обязательно увидим, как под торжественные звуки Государственного Гимна Азербайджана будут водружать знамя победы в Шуше. А затем мы организуем там самый блистательный концерт в честь Великой Победы!!!

Карабах – это Азербайджан!!! Слава нашей доблестной армии и нашему Верховному Главнокомандующему!!!"