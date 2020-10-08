Госслужба минэкологии Азербайджана ликвидировала импровизированную свалку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Жалоба, поступившая в раздел Eko-Radar сайта министерства экологии и природных ресурсов об импровизированной мусорной свалке у входа на центральный рынок города Астара, была расследована Государственной службой экологической безопасности министерства экологии и природных рессурсов.

Об этом сказал заместитель начальника Службы Рамал Багиров, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в ходе осмотра местности было установлено, что из-за отсутствия мусорных баков отходы сваливались беспорядочным образом.

Он отметил, что сотрудниками Астаринского производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства (ПОЖКХ) под наблюдением Государственной службы экологической безопасности территория была очищена от мусора, установлены контейнеры для бытовых отходов.

Во избежание подобных случаев в будущем и для устранения выявленных правонарушений, ООО Астаринского ПОЖКХ издало специальный циркуляр, обязательный к исполнению.

(Текст: Кямаля Сеидова.)