Усилен контроль за ношением защитных масок в бакинских автобусах

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) усилило контроль за ношением масок в автобусах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БТА.

"Наблюдения последних дней показывают, что некоторые пассажиры до сих пор не надевают защитные маски в автобусах, центрах по обмену транспорта и на остановках, что увеличивает риск заражения коронавирусом. Учитывая, что ношение защитной маски в общественных местах является обязательным, просим подходить к этому вопросу более ответственно", - говорится в сообщении БТА.

(Текст: Кямаля Сеидова)