В Азербайджане с сегодняшнего дня начаты меры по вакцинации против гриппа

БАКУ /Trend/ - В целях усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ, а также эпидемиологического мониторинга инфекции с сегодняшнего дня в Азербайджане начаты меры по вакцинации.

Об этом в понедельник сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Тейяр Эйвазов.

Эйвазов сообщил, в целях усиления профилактических мер против гриппа и острых респираторных заболеваний в стране в осенне-зимний период 2020-2021 годов меры по вакцинации будут проведены в течение месяца.

Отметив, что обычно в осенние и зимние месяцы число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями увеличивается, главный инфекционист добавил, что вакцинация является одной из антиэпидемических мер против пандемии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)