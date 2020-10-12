За последние сутки коронавирусом в Азербайджане инфицировались 52 учащихся

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана распространило информацию о ситуации с коронавирусом в общеобразовательных учреждениях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

За последние сутки у двух учащихся температура тела была выше 37 градусов.

Коронавирус выявлен у 52 учащихся и 16 работников.