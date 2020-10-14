Баку украшен трехцветным флагом Азербайджана (ФОТОСЕССИЯ)
БАКУ /Trend/ - Флаг всегда был священным для азербайджанского народа. Героические сыны Азербайджана всегда высоко держат наш флаг, даже если за это нужно умереть. Поэтому сегодня везде гордо развевается азербайджанский флаг.
Представляем вам очередную фотосессию о нашей столице, украшенной азербайджанским трехцветным флагом.
(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)
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