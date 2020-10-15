Хотя ВС Армении подвергают обстрелу посевные участки, это нас не останавливает - предприниматель

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, наряду с населенные пунктами на линии фронта, также обстреливают хозяйственные участки.

Об этом в среду сказал Trend житель села Шарафханлы Агджабединского района, предприниматель Эльшан Мамедов.

По его словам, он долгое время занимается хлопководством.

"Я посеял хлопок на 30 гектарах. В настоящее время занимаемся сбором урожая. Подразделения ВС Армении, не выдержав натиска азербайджанской армии, берут на прицел мирных жителей. Они обстреливают села, поселки и поля. Но, несмотря на это, мы заняты своим делом. Урожая в этом году больше, чем в прошлом.

Армянская сторона не сможет вызвать у нас панику. Армия Азербайджана деморализовала их. Теперь они не знаю какими методами препятствовать нам. Но это им не удастся, все их попытки обречены на провал. В настоящий момент мы заняты своими делами. Хотя наше село находится в прифронтовой зоне, мы не страшимся армянских провокаций", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)