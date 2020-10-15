Продолжаются меры по обеспечению безопасности иностранцев, живущих в Азербайджане - миграционная служба

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, проживающим и работающим в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Госслужба отмечает, что боевые действия в рамках обострившегося в результате военных провокаций Армении нагорно-карабахского конфликта ведутся в пределах международно признанных границ, на исконных землях Азербайджана. Теряя позиции на поле боя, армянская армия совершает преступления против гражданского населения Азербайджана.

"Мы понимаем ваше беспокойство, а также волнение ваших родных, членов ваших семей у вас на родине. Можете быть уверены в том, что в Азербайджане будут продолжены все меры по обеспечению безопасности для того, чтобы вы и впредь жили в условиях стабильности, мира и благополучия в нашей стране. Мы высоко оцениваем ваши обращения в Государственную миграционную службу с целью выражения поддержки и солидарности со дня объявления военного положения в стране, и испытываем чувство гордости в связи с тем, что в эти тяжелые и полные испытаний дни вы выражаете поддержку справедливой борьбе Азербайджана", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)