На дистанционное обучение в Азербайджане уже перешли 60 классов и 37 школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще у 33 учащихся выявлен коронавирус, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Сегодня у 14 учащихся и 2 работников зафиксирована температура выше 37 градусов.

За сутки у 33 учащихся и 12 работников был выявлен коронавирус.

За сутки в Азербайджане 8 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Количество школ, переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса, составило 7.

Три класса были возвращены на очное обучение.

До настоящего времени на дистанционное обучение перешли 60 классов и 37 школ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )