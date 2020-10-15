БАКУ /Trend/ - В Гааге прошло собрание в знак поддержки независимого Азербайджанского государства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

На собрании, проведенном при организации Объединения азербайджанских женщин "Ана Ветен", участвовали координатор Координационного совета азербайджанцев Нидерланд и Бельгии, руководитель Объединения европейских женщин "Ана Ветен" Маиса Агамирзоева, нидерландский депутат Тунахан Кузу, глава Кружка турецкой культуры Голландия-Азербайджан Ильхам Ашкын, глава Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяр Мамедов, председатель Медиагруппы азербайджанцев Европы Эмиль Алиев, председатель азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду" Фирангиз Багирова, активист диаспоры Илькане Годжа и др.

Участники мероприятия решительно осудили нанесение ударов запрещенными ракетами по расположенным вдалеке от Нагорно-карабахского региона Азербайджана городам Гянджа, Мингячевир и другим городам вооруженными силами Армении, оценили этот как теракт и нарушение всех норм международного права. Они подчеркнули, что правительство захватнической Армении ответит перед международным трибуналом как убийца детей.

Также было принято обращение, адресованное Европарламенту, парламенту и МИД Нидерландов, в котором сделаны призывы к нидерландскому правительству, мировому сообществу и международным организациям осудить провокационные действия Армении, принять решительные шаги по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, восстановлению мира и стабильности в Южнокавказском регионе.

Мероприятие завершилось скандированием лозунга "Карабах - это Азербайджан!".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )