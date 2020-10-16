Лицам старше 65 лет в Азербайджане не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости - Оперативный штаб
БАКУ / Trend/ - Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска по коронавирусу, не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В Азербайджане вводятся дополнительные ограничения в рамках действующего карантинного режима – ПОЛНЫЙ СПИСОК
Лицам старше 65 лет в Азербайджане не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости - Оперативный штаб
ВС Азербайджана обязаны на месте уничтожать любой ракетный комплекс, направленный на страну – военный эксперт
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование в связи с распространенной армянской стороной дезинформацией
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность. Сегодня каждый должен согласиться и смириться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Отправка в Азербайджан вооруженных сил какой-то другой страны без согласия Азербайджана невозможна
Президент Ильхам Алиев: Мы на марше победы, демонстрация приверженности базовым принципам в таком случае требует большой политической воли
Президент Ильхам Алиев: Мы каждый раз освобождаем новые земли. В ближайшее время будут новые заявления, это еще больше ослабит Армению
Президент Ильхам Алиев: Должны быть представлены даты вывода войск с оккупированных земель, иначе мы будем продолжать до конца
Президент Ильхам Алиев: Наш подход заключается в том, чтобы нагорно-карабахский конфликт был решен военно-политическим путем
Президент Ильхам Алиев: Турция обязательно должна и, уверен, будет играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы
Президент Ильхам Алиев: Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Призываю мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Уровень взаимодействия между Азербайджаном и Россией может быть примером для любых соседей
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, никакая сила не может на это повлиять
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе должны быть освобождены 5 районов, на втором этапе - Лачинский и Кяльбаджарский районы
Армянская сторона продолжает распространять ложную информацию провокационного характера - минобороны
Атака ВС Армении на Гянджу напомнило о варварских обстрелах Лондона, Парижа фашистскими ракетами - Роальд Сагдеев
Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости (ВИДЕО)
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
Число скончавшихся в результате умышленного обстрела Арменией кладбища в Тертере достигло 4 человек (ФОТО)
Международное сообщество должно содействовать выводу армянских войск из оккупированных земель Азербайджана – ливанский политолог
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации некоторые села Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов
Злодеяния ВС Армении можно открыто называть терактами, это настоящее варварство и зверство - Русская Православная Церковь Азербайджана