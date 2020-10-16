Лицам старше 65 лет в Азербайджане не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости - Оперативный штаб

БАКУ / Trend/ - Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска по коронавирусу, не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

(Текст: Кямаля Сеидова)