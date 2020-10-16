В Азербайджане вводятся дополнительные ограничения в рамках действующего карантинного режима – ПОЛНЫЙ СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В последние дни в ряде стран, в том числе в Азербайджане, наблюдается рост случаев заражения коронавирусом (COVID-19). По этой причине, учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, принято решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, сообщает в пятницу Trend.

Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных, инфицированных коронавирусом, а также скорости заражения, применяются следующие ограничения:

С 00.00 часов 19 октября до 06.00 часов 2 ноября 2020 года прекращается деятельность Бакинского метрополитена;

С 19 октября до 2 ноября 2020 года объявляются каникулы во всех образовательных учреждениях в стране.

Согласно соответствующему поручению Кабинета министров Азербайджана, на 30% сокращается количество работников государственных структур, другие сотрудники переходят на дистанционный режим работы. Рекомендуется применять идентичные правила также для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.

Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без необходимости.

«Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия», - говорится в сообщении Оперативного штаба.

(Текст: Кямаля Сеидова.)