Студенты, записавшиеся добровольцами в ряды ВС, продолжат учебу после возвращения - министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Студенты, записавшиеся добровольцами в ряды ВС, продолжат учебу после возвращения.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперштаба при Кабмине сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в связи с этим никаких ограничений нет и главным пожеланием является благополучное возвращение этих студентов.

(Текст: Зейни Джафаров)