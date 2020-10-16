TƏBİB о стоимости тестов на COVİD-19 в частных клиниках

БАКУ /Trend/ - TƏBİB управляет только медучреждениями, которые находятся в его подчинении, и не может рекомендовать частным клиникам снизить стоимость тестов на коронавирус.

Об этом Trend сказала в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

"Во всех медучреждениях, которые находятся в подчинении TƏBİB, тесты на коронавирус проводятся за государственный счет. Никакого отношения к тестам, которые проводятся в частных клиниках, мы не имеем, и следовательно, не можем ни устанавливать на них цены, ни давать рекомендации в связи с этим".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)