БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 647 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 человека скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 44964 факта заражения коронавирусной инфекцией. 40037 человек вылечились, 626 скончались, число активных больных - 4301.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 089 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 228 024 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)