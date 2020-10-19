Названо количество домов и объектов, пострадавших в Гяндже от ракетного обстрела

Общество 19 октября 2020 16:05 (UTC+04:00)
Названо количество домов и объектов, пострадавших в Гяндже от ракетного обстрела

БАКУ /Trend/ - Устанавливается ущерб, нанесенный Гяндже в результате провокации, совершенной армянскими вооруженными силами 17 октября.

Об этом сказали в Исполнительной власти города, сообщает в понедельник Trend.

Как сообщили в Исполнительной власти, по предварительным подсчетам, от ракетных ударов ВС Армении полностью разрушены 20 домов: "Кроме того, серьезный ущерб нанесен 4 детсадам, одной средней школе и одной поликлинике. Сейчас проводятся расследования в связи с другими пострадавшими домами и объектами".

Пострадавших домов и других гражданских объектов больше, чем было заявлено ранее, отметили в ИВ.

Напомним, что ночью 17 октября армянские вооруженные силы подвергли Гянджу, второй по величине город Азербайджана, ракетному удару . В результате попадания ракет погибли 13, и были ранены 52 человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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