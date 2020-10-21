Завершается регистрация на тестовый экзамен госслужбы - ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается регистрация на тестовый экзамен по приему на государственную службу по административно-руководящим должностям (вид А), сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Отметим, что 23 октября будет проведен тестовый экзамен по административным должностям государственной службы групп AA, AB и AC вида А (административно-руководящие должности).
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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