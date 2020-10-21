Газахский цементный завод о планах по восстановлению освобожденных городов Карабаха (ФОТО)

Победоносное освобождение героической Азербайджанской армией оккупированных земель Карабаха переполняет весь азербайджанский народ гордостью и радостью. Но все понимают, что впереди огромная работа по возрождению наших городов и сел, превращению разоренной, разграбленной врагом земли в цветущий край, каким он был до оккупации.

В обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что страна на пороге Великого возвращения, и Азербайджанское государство сделает все, что в его силах, чтобы граждане нашей страны вернулись и спокойно жили на освобожденных от оккупации землях в условиях благополучия, чтобы на этих землях жизнь забила новым ключом. Все эти годы наши вынужденные переселенцы жили одной мечтой, несмотря на то, что для многих из них были созданы прекрасные условия, и, как вы знаете, только в этом году мы планируем сдать в пользование вынужденных переселенцев 7 тысяч квартир. Более 300 тысячам вынужденных переселенцев были вручены ключи от домов, квартир.

Очень скоро придется решать грандиозную задачу – заново отстраивать 20% азербайджанской земли, восстанавливать разрушенные войной Физули, Джебраил, Зангилан и другие территории, ликвидировать последствия недавних беспощадных, кощунственных обстрелов Гянджи, Тертера и других городов.

Чтобы справиться с такой серьезнейшей задачей, потребуется, помимо прочего, очень много строительных материалов, и одним из основных компонентов многих из них является цемент. Производство такого важного для любого строительства сырья, как цемент, нужно будет увеличить, предельно повысив при этом и его качество.

В прилегающем к зоне боевых действий Гянджа-Газахском регионе находится одно из самых крупных региональных предприятий - ООО «Газахский цементный завод» (ГЦЗ), который в настоящее время обеспечивает треть потребности страны в этом продукте. Начав в первые годы своей деятельности с одного миллиона тонн цемента в год, сейчас ГЦЗ довел объемы производства до 1 миллиона 500 тысяч тонн этого продута и около 3 500 тонн клинкера (строительно-отделочный материал) в сутки. Экспортный портфель продукции завода для Грузии сегодня составляет 5-6 миллиона долларов в год.

Предприятие расположено у подножия богатой высококачественным известняком горы Авей. Производство оснащено самой современной техникой и технологиями ведущих компаний мира, что позволяет выпускать отвечающую мировым стандартам продукцию.

«В своей работе мы уделяем особое внимание экономическому развитию региона, вопросам социальной поддержки населения», - сказал председатель правления OOO «Газахский цементный завод» Вюгар Сулейманов.

В марте этого года, когда в Азербайджане были выявлены первые больные коронавирусом, предприятие прибрело в Германии за 2 миллиона евро премиум-класса аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Lyra x2. И это тогда, когда во всем мире ИВЛ были в немыслимом дефиците. В последний момент из-за большой потребности в самой Германии немцы засомневались - отправлять ли аппараты в Азербайджан. Но задействовав юридические механизмы, приложив немалые усилия, удалось привезти ИВЛ в Баку. Три аппарата были переданы в Фонд Гейдара Алиева, остальные 47 единиц - TƏBİB.

В период жестких карантинных мер, когда людям старше 65 лет было категорически запрещено покидать свои дома, ГЦЗ обеспечил всех одиноких пожилых людей Газаха месячным набором продуктов питания. В те дни одинокие люди старше 65 лет были самой уязвимой перед опасной инфекцией категорией граждан. Сотрудники завода прошли по квартирам и раздали продуктовые пайки 130 одиноким пожилым. Таким образом были минимизированы риски для этих людей заразиться опасной инфекцией.

Экономическое, культурное, социальное развитие региона во многом зависит от активного участия в этом процессе молодежи, отмечает В.Сулейманов. В 2018 году не имеющие высшее образование десятки ребят из приграничных сел Газахского района прошли под руководством специалистов завода профессиональные курсы и были трудоустроены на предприятии. Теперь они квалифицированные работники.

«Очень важно, чтобы местная молодежь была трудоустроена и участвовала в развитии своего района», - уверен В.Сулейманов. С этой целью ГЦЗ учредил стипендию на весь срок обучения для студентов из Газаха и Агстафы, которые, набрав высокие баллы, поступили в технические высшие учебные заведения страны. Студентам также созданы условия для прохождения на заводе практики и повышения своих теоретических знаний. В прошлом году 11 студентов из Газаха и Агстафы были включены в эту стипендиальную программу.

Не забыли в ГЦЗ и самых маленьких граждан. Так, был практически заново отстроен детский сад-ясли в селе Даш Салахлы Газахского района. Село довольно большое - около 10 тысяч человек. Уютный садик на 55 малышей с двумя детскими площадками расположен среди зелени и деревьев. Дошкольное учреждение имеет превосходные бытовые условия - столовую, спальню, игровую комнату, санузел и др. А в августе этого года ГЦЗ заложил фундамент еще одного детского сада на 60 детишек в этом же селе.

Руководство предприятия следует древнегреческому девизу: «В здоровом теле - здоровый дух» и по мере возможностей помогает развитию спорта в регионе. Так, в 2019 году ГЦЗ принял участие в создании материально-технической базы Товузского клуба борьбы в Олимпийском спортивном комплексе района. Такая же помощь была оказана Залу борьбы в селе Союг Булаг Агстафинского района. Сейчас обсуждаются возможности оказать аналогичную поддержку Залу борьбы в Газахском районе.

Однако особенно впечатляет вклад ГЦЗ в развитие региональной экономики. В рамках проекта Tovuz ASAN Abad гянджинский завод выделил 5 миллиона манатов на строительство фабрики по переработке и производству сухофруктов. Построенная ГЦЗ и полностью отвечающая европейским стандартам производственная линия фабрика уже сдана в эксплуатацию. Как считают специалисты, это предприятие станет хорошим подспорьем для местных фермеров, которые смогут выгодно и своевременно реализовать собранный ими урожай фруктов.

Сулейманов рассказывает, что на ГЦЗ на постоянной основе работают около 700 сотрудников. Есть еще работники на договорной основе: сотрудники консалтинговой, финансовой, юридической и других организаций. Также в кооперации с газахским заводом работают различные подрядные компании.

«Мы полностью несем социальную ответственность за наших работников. Они должны быть обеспечены не только работой, но и социальной защитой», - говорит Сулейманов.

Глава ГЦЗ подчеркивает, что завод находится на границе с Арменией. Тьма и мертвая тишина на вражеской стороне резко контрастируют с нашим районом, где кипит работа, функционируют современные технологичные конвейеры, корпуса зданий, машины и др. Все это - показатель динамичного развития азербайджанской экономики, уверен Сулейманов.

Предприятие вносит свой вклад в общую победу над врагом и освобождение азербайджанских земель. 33 сотрудника ГЦЗ участвуют в боевых действиях на фронте. В Фонд помощи Вооруженным силам страны внесено 200 тысяч манатов. Завод также оказывает помощь различными бытовыми принадлежностями военным частям в регионе.

«Достигнутое повышение производительности позволяет больше экспортировать и больше ввозить в страну валюты. Сейчас выручка составляет 5-6 миллиона долларов, и нашей целью является выход к 2022 году на уровень экспорта в 10 миллиона долларов», - отмечает руководитель предприятия.

Кроме того Газахский цементный завод планирует к концу 2021 года впервые в стране начать производство так называемого «белого цемента». Качество местного известняка позволяет производить этот ценный продукт в соответствии с мировыми стандартами. В настоящее время в Турции идут лабораторные исследования образцов местных сырьевых материалов.

А сотни гектаров пустующих плодородных земель, прилегающих к заводу, позволяют осуществить и проект Green House. Совместно со специалистами турецкой компании Dal Teknik Makina уже подготовлен технопроект использования отходов тепла в результате цементного производства для отопления парников, которые будут построены. Реализацию его планируется начать с весны 2021 года. Эта важная с точки зрения защиты окружающей среды разработка будет одной из первых в Закавказском регионе и даст возможность привлечения местного населения к деятельности по развитию регионального сельского хозяйства. Близость к грузинской границе (30 км) позволит экспортировать сельскохозяйственную продукцию в соседнюю cтрану.

Сегодня из-за обстрелов армянами Гянджи, Мингячевира и других населенных пунктов продажи цемента упали. «Когда города обстреливают ракетами и артиллерией, люди меньше всего думают о строительстве. А ведь этот регион, особенно Гянджа, является самым главным рынком для продукции цементного завода. При этом у завода есть обязательства перед «Азерэнержи», «Азеригаз», налоговой службой и другими ведомствами. Но, невзирая на все эти обстоятельства, руководство предприятия предпринимает все меры для того, чтобы завод работал в обычном режиме.

«Почти 700 работников предприятия должны получать зарплату, быть социально защищенными. В этой связи хотелось бы, чтобы государственные структуры с пониманием отнеслись к нашему положению. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, пошли бы нам на уступки. Это позволит сохранить устойчивость и развитие бизнеса», - обращается глава предприятия.

Действительно, более 80% продаж цемента приходилось на этот регион, но сейчас продажи цемента упали на 50%. И это понятно. Людям в Гяндже, Мингячевире, Тертере, Агдаме, Бейлагане, Барде, Агджабеди сейчас не до строительства. В связи с этим руководство завода официально обратилось в Министерство экономики Азербайджана.

«В условиях обстрела мирных жителей наших городов и сел мы находим в себе силы не падать духом, и в этом нам помогают победы нашей армии. Мы понимаем, что все эти трудности - временное явление. У нашего завода есть все шансы, чтобы играть самую активную роль в восстановлении городов освобожденного Карабаха. Мы хотим участвовать в строительстве новых прекрасных зданий, мостов, дорог - всего, что будет на благо Родины. Даже чисто логистически мы ближе всех к карабахскому региону. Мощностей предприятия хватит на эту благородную миссию. Еще до пандемии мы запустили бетонные заводы в Агдаше, Шамкире и Губе. Теперь мечтаем открыть бетонный завод в освобожденном Физули», - говорит Сулейманов.

Очень скоро на освобожденных от оккупации территориях начнутся строительно-восстановительные работы. Газахский цементный завод, обеспечив эти работы цементом и бетоном, внесет свою лепту в восстановление этих районов.