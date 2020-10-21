В тестовом экзамене для директоров школ экзамен будут участвовать 2 256 кандидатов - Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Право на участие в тестовом экзамене конкурса по приему на работу директоров общеобразовательных учреждений получили 2 256 кандидатов, прошедших электронную регистрацию, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

До экзамена вновь будет объявлено об электронной регистрации для участия в конкурсе.

Дата тестового экзамена будет объявлена дополнительно.

Отметим, что электронный прием документов на конкурс проводился с 28 сентября - по 5 октября.

Для участия в конкурсе электронную регистрацию прошел 3 251 кандидат, электронные заявления подтвердили 2 479 кандидатов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)