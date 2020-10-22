Азербайджанский солдат обратился к народу в связи с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Азербайджанский солдат обратился к народу в связи с коронавирусом.

"Мы защищаем вас, стоя на страже Родины, а вы, нося маску, - всех нас!", - говорится в обращении.

Trendпредставляет это обращение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)