Мой брат добровольно ушел воевать - сестра погибшего азербайджанского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Мой брат добровольно ушел воевать. Он никак не мог смириться с оккупацией азербайджанских земель.

Об этом сказала сестра погибшего азербайджанского военнослужащего Дмитрия Солнцева - Юлия Солнцева, сообщает в понедельник Trend

Она отметила, что ее брат окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и работал в TƏBİB: "Он участвовал в процессе борьбы с пандемией коронавируса, а 21 сентября добровольно записался в ряды вооруженных сил. После армянской провокации он был отправлен на фронт: "Он гордился тем, что живет в Азербайджане и никак не смог смириться с оккупацией наших земель. Поэтому и ушел добровольно воевать".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)