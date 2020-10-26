Армения распространила очередную дезинформацию

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева доблестная армия Азербайджана продолжает зачистку оккупированных территорий от армянских вандалов и водружает наш флаг в освобожденных городах, поселках и селах.

Как сообщили в понедельник Trend в Ассоциации банков Азербайджана, неся тяжелые потери на всей протяженности фронта, армянская сторона, оставаясь верной своей коварной сущности, распространяет очередную дезинформацию. Сообщается, что, якобы, в связи со сложившейся ситуацией в результате агрессии Армении против нашей страны, Ассоциация банков Азербайджана приостановила деятельность Фонда страхования вкладов. Эти сведения носят провокационный характер, не соответствуют действительности и являются дезинформацией.

Центральный банк, Ассоциация банков Азербайджана и Фонд страхования вкладов решительно опровергают эту информацию и вновь призывают население страны, клиентов банков не придавать значения таким информационным вбросам со стороны Армении, которая уже находится в беспомощном положении и прибегает к распространению такого рода дезинформации.

В стране наблюдается макроэкономическая и финансовая стабильность, все финансово-банковские структуры работают в штатном режиме и оказывают населению стабильные услуги.

Такие безуспешные попытки армянской стороны уверенно пресекаются соответствующими ведомствами и специалистами, отвечающими за кибербезопасность.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана просит население не отвечать на сообщения и звонки, поступающие с неизвестных номеров, проверять подлинность информации у соответствующих государственных структур. Также министерство призывает граждан сообщать о любых киберугрозах, а также рекомендует обращаться для методической поддержки в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, посредством сайта www.cert.az, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected] В связи с произошедшими кибератаками также рекомендуется сделать снимок экрана (скриншот) и отправить его в Службу.

(Текст: Турал Гараджаев)