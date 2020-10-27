Я очень рад, что уже начался процесс великого возвращения - вынужденный переселенец из Губадлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - До сих пор моей самой заветной мечтой было освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. Теперь я с нетерпением жду того, когда мы отправимся в свои дома. Я очень рад, что уже начался процесс великого возвращения.

Об этом во вторник сказал Trend вынужденный переселенец из Губадлы Анар Гасымлы.

Он рассказал, что родился и вырос в селе Кюрдмахрузлу Губадлинского района, и до пятого класса учился в средней школе имени Алы Мустафаева в селе Зиланлы. В результате армянской оккупации семья Гасымлы была вынуждена покинуть свой дом в 1993 году, когда Анару было 11 лет. До 1996 года семья проживала в Мингячевире, а затем переселилась в Сумгайыт.

По словам работающего в настоящее время заведующим Сумгайытским региональным адвокатским бюро Анара Гасымлы, теперь делом первостепенной важности является возвращение в Губадлы. Он хочет учредить в Губадлы региональное адвокатское бюро.

"На протяжении 27 лет мы жили с печалью и горечью в сердце. Я очень переживал и за родителей, за то, что они не смогут больше увидеть родные места. И теперь мне очень хочется, чтобы они благополучно добрались и увидели наше село, освобожденное от оккупации. Уверен, что в скором времени так и будет", - сказал Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)