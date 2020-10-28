Многие исторические памятники Нахчывана находятся под оккупацией - НАНА

БАКУ /Trend/ - В мае 2018 года, в результате успешной военной операции победоносной азербайджанской армии была возвращена территория в 11 тысяч гектаров в Шарурском районе, в том числе, село Гюннут, однако многие памятники Нахчывана, в том числе, населенный пункт Кярки и некрополь в Кярки находятся под армянской оккупацией.

Об этом в среду сказал Trend завотделом археологии древнего периода Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отделения НАНА, член-корреспондент НАНА, доктор исторических наук, профессор Вели Бахшалиев.

Напомнив, что армянскими вандалами оккупированы некоторые территории Нахчыванской АР, Бахшалиев добавил, что исторические памятники в селах Килит и Котам Ордубадского района стали мишенью для вражеских пуль, разрушены кладбища.

Ученый подчеркнул, что эти исторические памятники постоянно обстреливаются, поэтому их невозможно точно исследовать и изучить.

Бахшалиев считает, что для изучения культуры далекого каменного периода Нахчывана среди этих памятников особого внимания достойна Килитская пещера.

Он добавил, что близок тот день, когда древние памятники Нахчывана, являющегося колыбелью древних культур, будут освобождены от оккупации. Вне всяких сомнений, шествие победоносной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершится освобождением от оккупации утерянных исторических земель и памятников древней культуры».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)