Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела Барды Арменией тяжелое - директор больницы

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела Бардинского района среди мирных жителей есть многочисленные раненые. В нашу больницу поступили 26 раненых. Из них 19 мужчин и семь женщин.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор Евлахской центральной больницы Азер Исмаилов. По его словам, состояние большинства госпитализированных тяжелое, и они находятся в реанимации.

"Те, которых вы видели, это получившие легкие ранения. Армянские бандиты не впервые совершают атаку на гражданское население Азербайджана. Это является очередным проявлением армянской агрессии против азербайджанцев", - сказал Исмаилов.

(Текст: Турал Гараджаев)