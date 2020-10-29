Давайте соблюдать режим военного положения и правила комендантского часа! - призыв от МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с режимом военного положения.

Как передает в четверг Trend, в обращении говорится:

"Применение режима военного положения является конституционным актом, направленным на обеспечение безопасности людей и страны. Давайте непреклонно соблюдать режим военного положения и правила комендантского часа!"