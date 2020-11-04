Первоклассники могут зарегистрироваться в "Виртуальной школе" - Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учащиеся, принятые в первый класс в 2020-2021 учебном году, уже могут зарегистрироваться в "Виртуальной школе".

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, работа по внесению данных об этих учащихся в Информационную систему общеобразовательных учреждений (ÜTİS) уже завершена. Для регистрации необходимо перейти на сайт https://virtual.edu.az и ввести FİN-код или соответствующий код ÜTİS.

Лица, ранее пытавшиеся зарегистрироваться на портале, но не получившие логин и пароль, могут воспользоваться службой восстановления пароля в разделе "Регистрация".

В министерстве отметили, что работа по укомплектованию классов в нынешнем учебном году завершена, все классы уже отображаются в "Виртуальной школе".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)